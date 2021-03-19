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ЦАМТО

Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота вышел в рекогносцировочный поход

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

ЦАМТО, 17 марта. Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" Черноморского флота (ЧФ) вышел в море из пункта постоянной дислокации в рекогносцировочный поход по районам Черного моря.

В ходе мероприятия рабочая группа на борту фрегата, представленная офицерами штаба Черноморского флота, проведет комплекс мероприятий по рекогносцировке районов Черного моря, предназначенных для выполнения мероприятий боевой подготовки.

В рамках рекогносцировочного похода флагманскими специалистами Черноморского флота будут проведены штурманские и навигационно-гидрографические исследования рельефа дна с регистрацией изменений участков побережья Крымского полуострова и побережья Краснодарского края в зоне ответственности Черноморского флота.

После возвращения в главную базу полученные за время похода сведения будут отражены на специальных картах и в дальнейшем использованы при планировании мероприятий боевой подготовки сил флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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