Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота вышел в рекогносцировочный поход

ЦАМТО, 17 марта. Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" Черноморского флота (ЧФ) вышел в море из пункта постоянной дислокации в рекогносцировочный поход по районам Черного моря.

В ходе мероприятия рабочая группа на борту фрегата, представленная офицерами штаба Черноморского флота, проведет комплекс мероприятий по рекогносцировке районов Черного моря, предназначенных для выполнения мероприятий боевой подготовки.

В рамках рекогносцировочного похода флагманскими специалистами Черноморского флота будут проведены штурманские и навигационно-гидрографические исследования рельефа дна с регистрацией изменений участков побережья Крымского полуострова и побережья Краснодарского края в зоне ответственности Черноморского флота.

После возвращения в главную базу полученные за время похода сведения будут отражены на специальных картах и в дальнейшем использованы при планировании мероприятий боевой подготовки сил флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.