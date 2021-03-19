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РИА Новости

В НАТО связали с Россией наращивание своего присутствия в Черном море

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Совместные учения стран НАТО в Черном море
Совместные учения стран НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Seaman Austin Collins

МОСКВА, 17 марта/ Радио Sputnik. Наращивание военного присутствия НАТО в Черном море объясняется беспокойством союзников из-за усиления в нем России, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Днем в среду радио Sputnik сообщило, что испанский эсминец Méndez Núñez зашел в акваторию Черного моря.

"Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе… Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря", – приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Ранее Столтенберг уже заявлял, что появление кораблей альянса в Черном море является ответом на "наращивание военной мощи" России.

В минувшую пятницу, 12 марта, в Центре также сообщали о заходе в Черное море фрегата ВМС Испании "Кристобаль Колон".

До этого 23 января американский эсминец "Дональд Кук" заходил в названную акваторию, а через несколько дней к нему присоединился корабль "Портер". Фрегаты присутствовали в море на протяжении 17 дней в связи с проведением операций с союзниками и партнерами НАТО.

Ранее в эфире радио Sputnik военно-морской эксперт Александр Мозговой прокомментировал заход испанского фрегата в Черное море.

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