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ТАСС

Госдума закрепляет право отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения

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Кортик
Кортик.
Источник изображения: Парламентская газета, https://www.pnp.ru

Поправки предлагается внести в статью 19 закона "Об оружии"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий офицерам Военно-морского флота (ВМФ) России в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение.

"Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующей редакции статьи 19 закона "Об оружии", куда предложены поправки, уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия. В кабмине отмечают, что с учетом цели передачи кортиков и их предназначения (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов) порядок их оборота "целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии".

"Кроме того, законопроектом руководителям государственных военизированных организаций и уполномоченным ими должностным лицам предоставляется право передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды гражданам Российской Федерации, уволенным и увольняемым из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению", - указано в сопроводительных материалах.

В 2017 году был принят федеральный закон, разрешивший отставным офицерам ВМФ оставить и пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды. В 2019 году один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя обратил внимание главы государства на то, что чиновники создали целый ряд препятствий для реализации этого права офицерами. В частности, чтобы сохранить кортик после увольнения, необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии. Путин тогда пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями.

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