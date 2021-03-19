Российские и белорусские военные отработали освобождение населенного пункта

В эти дни в Нижегородской области продолжаются российско-белорусские танковые учения. В них на полигоне Мулино принимают участие около 300 военнослужащих и более 80 единиц военной техники. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, на учениях будут отработаны совместные действия в наступлении и обороне, осуществлен штурм населенного пункта.

Танковыми учениями открылся цикл из нескольких мероприятий, которые будут проходить на территории Союзного государства. Так, с 16 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области проходят совместные учения ВДВ России и Сил специальных операций Беларуси. Такие же учения проходят на полигоне Осиповичский в Минской области. С 22 марта по 2 апреля пройдет совместное батальонное тактическое учение.

"Военнослужащие отработают вопросы организации и совершения марша в район боевого предназначения в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.