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ТАСС

Силы ЧФ отслеживают действия испанского фрегата в Черном море

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Испанский фрегат «Мендес Нуньес»
Испанский фрегат «Мендес Нуньес».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Bene Riobó | Перейти в фотобанк

Mendez Nunez зашел в акваторию Черного моря 17 марта, указали в Национальном центре управления обороной России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) приступил к слежению за действиями фрегата Mendez Nunez ВМС Испании в Черном море. Об этом сообщили в среду в Национальном центре управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Mendez Nunez ВМС Испании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрегат зашел в акваторию Черного моря 17 марта.

12 марта сообщалось, что в Черное море зашел фрегат ВМС Испании Cristobal Colon. Черноморский флот также отслеживал его действия.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

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Страны
Греция
Испания
Россия
Проекты
NATO
ЧФ
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