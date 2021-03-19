ВС Польши приняли на вооружение барражирующий боеприпас WARMATE-1

ЦАМТО, 17 марта. В ответ на запрос польского ресурса Defence24.pl, официальный представитель войск территориальной обороны Польши полковник Марек Петржак сообщил, что система барражирующих боеприпасов WARMATE-1 принята на вооружение ВС Польши.

Официальное название системы, принятой на вооружение приказом начальника Генштаба ВC Польши №10/DWOT от 13 января 2021 года – Inteligentny System Kierowany do Razenia Celow WARMATE-1 – ISKdRC WARMATE-1.

Это означает, что система барражирующих боеприпасов, заказанная в конце 2017 года для Сил территориальной обороны, после прохождения необходимых испытаний, сертификации и подготовки соответствующей документации была официально принята на вооружение и, следовательно, может применяться по назначению.

Как подтвердил 23 февраля Jane's Defence Weekly вице-президент WB Group Адам Бартошевич, WB Group уже поставила несколько сотен систем WARMATE заказчикам из стран НАТО и государствам, не входящим в блок (известно о продаже WARMATE в Турцию и Украину). Компания постоянно расширяет портфель барражирующих боеприпасов. Эффективность новейшего варианта WARMATE улучшена более чем на 50%. В сочетании с разведывательным БЛА FlyEye и системой разведки и боевого управления U-GATE C4ISE-E(xtended), WARMATE может стать частью роевого разведывательно-ударного комплекса. На вопрос Jane's о направлениях модернизации представитель WB Group Ремигиуш Вилк 25 февраля сообщил, что новейший вариант WARMATE отличается улучшенным аэродинамическим профилем, оборудованием, программным обеспечением и боевой частью. Он добавил, что характеристики барражирующего боеприпаса были улучшены более чем на 50% с точки зрения дальности, скорости и точности, и эти улучшения облегчают взлет в сложных погодных условиях и применение при сильном ветре.

Контракт стоимостью 100 млн. злотых (27,1 млн. долл.) на поставку ВС Польши 100 систем WARMATE, в состав каждой из которых входит 10 барражирующих боеприпасов, был подписан 20 ноября 2017 года. 23 февраля Р.Вилк подтвердил Jane's, что все 100 систем были переданы войскам территориальной обороны Польши, которые несут ответственность за приемку перед поставкой Сухопутным войскам и ССО.

Барражирующий боеприпас WARMATE представляет собой воздушную платформу, которая может оснащаться сменными боевыми частями трех типов (осколочно-фугасной, термобарической и кумулятивной). В комплект, помимо самих боеприпасов, входит пневматическая пусковая установка, наземная станция управления и антенны. Портативный вариант комплекса с двумя барражирующими боеприпасами может переноситься в двух рюкзаках. Согласно официальным данным, размещенным на сайте WB Group, размах крыла базовой версии WARMATE – 1,6 м, длина фюзеляжа – 1,1 м, максимальная взлетная масса – 5,3 кг, масса боевой части – 1,4 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – 15 км, продолжительность полета – 70 мин., максимальная скорость во время атаки – 150 км/ч.

С момента продажи WARMATE-1 силам территориальной обороны Польши WB Group разработала еще несколько версий боеприпаса, включая улучшенный WARMATE-2, запускаемый из пусковой трубы WARMATE-TL (Tube Launch), выполненный в виде гексакоптера WARMATE-V и разведывательный WARMATE-R.

WB Group предлагает WARMATE в качестве альтернативы стандартным противотанковым управляемым ракетам.