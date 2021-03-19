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ТАСС

Предназначенная для доставки реголита "Луна-28" получит облик взлетно-посадочного корабля

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Автоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли

ХИМКИ /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Межпланетная автоматическая станция "Луна-28", в задачи которой входит возвращение лунного грунта (реголита) на Землю, будет иметь облик лунного взлетно-посадочного корабля. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Работа, которая называется "Луна-28", аппарат, который должен вернуть грунт, [будет] в облике лунного взлетно-посадочного корабля", - сказал Рогозин.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщали, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

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