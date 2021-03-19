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ТАСС

Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

Она станет известна после завершения испытаний в вакуумной камере

ХИМКИ /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Сроки запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" будут определены в апреле. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В апреле вам скажем [сроки]", - ответил Рогозин на вопрос о дате запуска "Науки".

По словам главы Роскосмоса, сроки будут понятны после завершения испытаний в вакуумной камере, в которую модуль был помещен 15 марта. Рогозин добавил, что от запуска "Науки" в мае госкорпорация не отказывалась, но он сомневается, что получится отправить МЛМ на орбиту в последний месяц весны.

Модуль "Наука" будет размещен на надирном порту служебного модуля "Звезда". Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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