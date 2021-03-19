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ТАСС

"Союз МС-18" прошел испытания на герметичность в вакуумной камере

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"Союз-2.1а"/ТГК "Союз МС-06". Накатка головного обтекателя
"Союз-2.1а"/ТГК "Союз МС-06". Накатка головного обтекателя.
Источник изображения: © РОСКОСМОС

Цикл пневмовакуумных испытаний крупногабаритной космической техники с использованием гелиево-воздушной среды проводится для объективного контроля жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-18" прошел испытания в вакуумной камере. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).

"На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-18". Сегодня в соответствии с графиком работ специалисты РКК "Энергия" и КЦ "Южный" завершили испытания корабля на герметичность в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что цикл пневмовакуумных испытаний крупногабаритной космической техники с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах проводится для объективного контроля жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях.

Первый пилотируемый пуск в 2021 году запланирован на 9 апреля. На корабле "Союз МС-18" на МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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