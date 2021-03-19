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Военно-промышленный курьер

Женского ли рода война

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бронежилеты и летные костюмы для беременных

Не успели завять цветы, подаренные к международному женскому дню лучшей половине человечества, как раздались критические голоса, которые подвергли сомнению эту аксиому. То, что бог создал женщину, с этим были согласны все. Но вот нужны ли женщины в армии, как оказалось, здесь не все так однозначно.

Конечно, когда-то были женщины воительницы-амазонки, которым приходилось для удобства стрельбы из лука ампутировать себе грудь. Из северных саг мы знаем о женщинах-конунгах, была Жанна Д`Арк, которая водила менее лучшую половину под Орлеан. Но это все как-то менее привычно для нас. В то время, как заслуги медсестер на поле боя, связисток, наконец, летчиц и снайперов, никто не отрицает. Неслучайно в России с праздником весны женщин-военнослужащих поздравил  министр обороны. Не удивляйтесь, новый президент США Джо Байден, оказывается, тоже чтит «красный день» календаря. В своем выступлении он высоко отозвался о патриотизме американок, которые надели погоны и служат в разных уголках мира.   

Тем не менее, по сообщению журнала Newsweek, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон столкнулся с негативной реакцией американского генералитетеа, когда прокомментировал выступление президента Джо Байдена по случаю Международного женского дня. Говоря о женщинах-военных, Байден особо отметил появление в армии США бронежилетов и летных костюмов для беременных.

«Беременные женщины будут сражаться в наших войнах. Это издевательство над военными США», - считает ведущий. «В то время как вооруженные силы Китая становятся более мужественными, наши вооруженные силы должны стать, как говорит Джо Байден, более женственными». «Разницы между мужчинами и женщинами больше нет. Ситуация вышла из-под контроля, и Пентагон соглашается с этим», - сказал он.

В приложении к США, «женственность» в американской армии - вопрос весьма риторический. Сегодня за океаном все чаще женщинами не рождаются, а становятся. Вспомним недавнее самоубийство тайского танкиста, который был уволен из армии из-за смена пола на женский. Ну не нужен армии Таиланда механик-водитель «женского пола». В США с этим некоторые не согласятся, а некоторые и согласятся. Как тот же ведущий с ТВ.

Часть американского генералитета выступила с защитой женщин-военнослужащих, не касаясь щекотливого момента «нетрадиционной ориентации» или «кто-что сменил».

Некий генерал Гринстон вообще заявил, что «женщины будут доминировать на любом поле будущего, где бы мы не сражались». 

Полковник Блэкмон из 434-й бригады полевой артиллерии отметив, что «четверть, если не больше, в моем формировании - женщины», попросил «не беспокоится за феминизацию армии».

И, тем не менее, в окопах женщин-пехотинцев никогда не приветствовали. Например, у нас. Неслучайно в 1917 году, когда при господдержке Временного правительства России появились женские батальоны смерти, солдатская масса приняла их «в штыки». Нередко фронтовики Первой мировой весьма грубо отзывались об ударницах и просили убрать «баб» из окопов. Конечно, много здесь несправедливого и спорного. 

Но мне все же ближе слова генерала «железной дивизии» Первой мировой и лидера белого движения Антона Ивановича Деникина, который писал: «Не место женщине на полях смерти, где царит ужас, где кровь, грязь и лишения, где ожесточаются сердца и страшно грубеют нравы. Есть много путей общественного и государственного служения, гораздо более соответствующих призванию женщины».

Сергей Макаров

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Страны
Китай
Россия
США
Таиланд
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