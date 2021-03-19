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Известия.ru

Шойгу не исключил восстановления диалога России и НАТО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду на восстановление в будущем равноправного и полноценного диалога с НАТО. На эту тему он высказался в интервью казахстанскому изданию Tengrinews, опубликованном 17 марта.

«Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове — полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия — НАТО. Действительно, надо договариваться», — сказал Шойгу.

Он отметил, что в этом «есть крайняя необходимость».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса использовать комплексный подход в отношениях с Россией, в который входят сдерживание и открытость для диалога, а также попытки избежать недопонимания, ошибок и эскалации.

Как ожидается, что такие действия позволят НАТО реагировать на ухудшение ситуации в сфере безопасности, «причиной которой становятся действия России».

10 марта Столтенберг также заявлял, что альянс усиливает активность в Арктике по причине российского присутствия. По его словам, военное усиление России в Арктике является причиной для беспокойства альянса.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Арктика
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