Войти
Известия.ru

Американский генерал увидел в России угрозу для США наряду с Китаем

121
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP

Наряду с Китаем Россия продолжает быть «серьезным вызовом для американской обороны». Об этом заявил глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк в отчете сенату.

По его словам, Россия остается самым серьезным вызовом для США, даже несмотря на то, что внимание Вашингтона переключается на Китай как на зарождающуюся крупную угрозу, сообщило 16 марта агентство Bloomberg.

«Российские власти стремятся подорвать наше влияние, утвердить свое региональное господство и вернуть себе статус мировой державы с помощью общегосударственной стратегии, включающей информационные операции, обманные действия, экономическое принуждение и угрозу военной силы», — написал Ванхерк в показаниях сенату.

Как отметил военачальник, за прошлый год США и Канада «отреагировали на большее количество российских военных полетов у побережья Аляски, чем за другие годы после окончания холодной войны».

Также, по словам Ванхерка, Россия разворачивает современное кибернетическое и противокосмическое оружие и новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности, включая гиперзвуковые. Это ограничивает способность США защищаться от нападения, добавил генерал.

Ранее 17 марта Госдеп сообщил, что США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

Санкции были приняты по решению главы Госдепартамента США Энтони Блинкена от 2 марта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
24.06.2019
Америка хочет взяться за Арктику
30.07.2018
Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
31.12.2014
"Мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих"
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
25.08.2010
США: курс на глобальную ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй