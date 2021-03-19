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В США появление Су-57 в Турции назвали кошмаром НАТО

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Возможное появление в Турции российского истребителя пятого поколения Су-57 станет кошмаром НАТО, говорится в публикации американского издания 19FortyFive.

В публикации отмечается, что интерес Анкары к Су-57 объясняется запретом на поставки из США истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, вызванным приобретением Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Издание отмечает, что в настоящее время Анкара работает над собственным проектом истребителя, получившим название Turkish Fighter X (TF-X).

Таким образом в 19FortyFive прокомментировали мартовское заявление пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова, в котором говорилось о готовности России поставить Турции истребители Су-35 и Су-57, а также сотрудничать с Анкарой по проекту TF-X.

В сентябре 2020 года исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что в России находится производство турбореактивного авиационного двигателя Р-33 самолетов МиГ-29 и МиГ-35, который может быть нужен Турции для создаваемого ею истребителя TF-X.

В том же месяце американское издание Defense News сообщило, что Украина и Турция стремятся углубить свое военно-техническое сотрудничество, возможно, по программе TF-X, чему были посвящены переговоры, состоявшиеся в конце августа того же года в Анкаре.


Иван Потапов

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