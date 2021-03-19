Рогозин назвал необходимую на космические научные программы ежегодную сумму

На финансирование фундаментальных космических программ необходимо примерно 15-16 млрд рублей ежегодно. Об этом в среду, 17 марта, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«После совещания, которое было 2 октября (2020 года. ― Ред.) под руководством президента [России Владимира Путина], где я поставил вопрос о недопустимости дальнейших сокращений финансирования фундаментальных космических исследований, была проведена большая работа с правительством, и был направлен доклад президенту о необходимости сохранения в определенных размерах финансирования именно фундаментальной науки», ― сказал он журналистам.

Также Рогозин подчеркнул, что для такого объема финансирования необходимо выделение как минимум 15–16 млрд рублей в год.

Помимо этого, глава «Роскосмоса» рассказал, что госкорпорация запросила совещание с российским лидером в канун Дня космонавтики, на котором «Роскосмос» надеется подтвердить финансирование программ. Согласно его словам, в настоящее время полностью профинансирована миссия «Луна-25», а «Луна-26» и «Луна-27» ― примерно на 50%.

26 декабря 2020 года Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

В конце декабря 2020 года стало известно, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.

Летом ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Запуски будут проходить помощью многоразового пилотируемого корабля.

В октябре 2021 года Россия планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», аппарат станет первым отечественным устройством в современной России на естественном спутнике Земли. Основная дата старта — 1 октября, резервной выбрано 30 октября.