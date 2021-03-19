ВВС Индии несут потери

Пилот истребителя индийских ВВС МиГ-21 погиб в центральной Индии в результате авиакатастрофы.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства на своей странице в Twitter.

«Инцидент со смертельным исходом произошел утром во время взлета МиГ-21 «Бизон» в ходе миссии по боевой подготовке на авиабазе в центральной Индии», - указано в сообщении.

Отмечается, что «ВВС потеряли командира звена А Гупту в этом трагическом инциденте».

Подробности авиакатастрофы не разглашаются. Военно-воздушное командование начало расследование причин инцидента.