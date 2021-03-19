Войти
Известия.ru

Российский космический аппарат «Луна-25» запустят 1 октября 2021 года

135
0
0

Россия возвращается на Луну. Запуск космического аппарата «Луна-25», который прервет полувековую паузу российских полетов к естественному спутнику Земли, намечен на 1 октября, сообщает телеканал «Известия». Станцию представили в НПО имени Лавочкина. Спускаемый аппарат миссии испытают в атмосфере Земли. Системы проверят на устойчивость к перепадам температур. Главная цель — первая в мире посадка в приполярную область со сложным рельефом и плохим обзором с Земли. «Луна-25» изучит свойства грунта, просветив его детектором нейтронов на глубину до 60 см. А уже в 2030 году Россия планирует высадку на Луне космонавтов.

Россия возвращается на Луну. Запуск космического аппарата «Луна-25», который прервет полувековую паузу российских полетов к естественному спутнику Земли, намечен на 1 октября, сообщает телеканал «Известия». Станцию представили в НПО имени Лавочкина. Спускаемый аппарат миссии испытают в атмосфере Земли. Системы проверят на устойчивость к перепадам температур. Главная цель — первая в мире посадка в приполярную область со сложным рельефом и плохим обзором с Земли. «Луна-25» изучит свойства грунта, просветив его детектором нейтронов на глубину до 60 см. А уже в 2030 году Россия планирует высадку на Луне космонавтов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
Луна
Похожие новости
07.10.2020
Россия провела тепловакуумные испытания космического аппарата для полета на Луну
29.09.2020
Макет аппарата "Луна-25" прошел тепловакуумные испытания
01.06.2018
Российский посадочный аппарат для изучения Луны будет стоить более пяти миллиардов рублей
12.04.2017
ЕКА примет участие в российской программе по исследованию Луны
24.10.2013
Виктор Хартов: «Нам нужно заново учиться садиться на Луну»
02.11.2011
И все-таки она улетела!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй