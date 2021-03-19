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Известия.ru

США внесли Россию в список стран с запретом на экспорт и импорт оружия

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, опубликованном на его сайте в среду, 17 марта.

«Политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», — говорится в документе. Решение вступит в силу с 18 марта.

Исключениями стали операции в рамках сотрудничества государств в области космоса и в срок до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков, пишет «Газета.ру».

Санкции приняты по решению главы Госдепартамента США Энтони Блинкена от 2 марта.

Ранее в среду стало известно, что минторг США расширит экспортные санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Меры были приняты и в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Также 17 марта президент США Джо Байден заявил, что Москва должна ответить за вмешательство в американские выборы. Более того, американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин «заплатит свою цену».

По его словам, он ранее провел «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. При этом, по словам Байдена, он предупреждал российского лидера о возможном ответе.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы США в адрес России, связанные якобы с вмешательством РФ в американские выборы, не останутся без внимания и получат ответ.

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