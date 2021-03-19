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Военно-промышленный курьер

Пандемия поставила барьер между военными Японии и Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Запланированная встреча глав оборонных ведомств Японии и Украины, которая должна была состояться в Токио, отменяется. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как один из членов украинской делегации по прибытии в токийский аэропорт сдал положительный тест на коронавирус.

Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию должен был стать первым визитом главы украинского оборонного ведомства в эту страну. Как отметил японский министр обороны Нобуо Киси, Япония и Украина, несмотря на географическую удаленность, являются партнерами, разделяющими общие ценности, такие как свобода, демократия и верховенство права.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
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