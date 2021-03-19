Индия начала производить израильские ракеты

Индия освоила производство израильских ракет для систем ПВО. Вчера, 16 марта, портал indiatimes.com сообщил о том, что компания KRAS поставила первую партию ракет MRSAM для индийской армии и ВВС.

MRSAM, также известные как Barak 8, являются наземной модификацией корабельных ракет-перехватчиков LRSAM. Система ПВО Barak-8, вооружаемая одноимёнными ракетами, разработана израильской компанией IAI в партнерстве с индийской государственной организацией DRDO на основе ЗРК Barak, принятого на вооружение израильской армии в 1987 году. Изначально Barak-8 создавался в качестве ракеты корабельного базирования (первый пуск состоялся в 1999 году). В 2014 году IAI и DRDO начали работу по созданию ЗРК Barak-8 наземного базирования.

Пуск ракеты Barak-8 Источник изображения: ynetnews.com

О закупке Индией ракет MRSAM объявили в феврале 2017 года, но только в июле 2019 года был подписан первый производственный контракт на сумму $100 млн. Совместное предприятие Kalyani Rafael Advanced Systems (KRAS), создано индийской компанией Kalyani Group и израильской Rafael Advanced Defense Systems.

ЗРК Barak 8 предназначен для одновременного обнаружения и поражения широкого спектра воздушных угроз (включая летательные аппараты, крылатые ракеты и ракеты класса «поверхность-поверхность») на малой и средней дальностях в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Боеприпас представляет собой двухступенчатую твердотопливную зенитную управляемую ракету длиной 4,5 м, оснащённую активной системой самонаведения. Ракета запускается с использованием вертикальной пусковой установки и способна осуществлять перехват цели на дистанциях 70–80 км.