Войти
Industry Hunter

В России начнут тестирование полностью беспилотных машин в 2021 году

43
0
0
В России начнут тестирование полностью беспилотных машин в 2021 году
В России начнут тестирование полностью беспилотных машин в 2021 году.
Источник изображения: industry-hunter.com

В правительстве России утвердили план мероприятий по тестированию и постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей. Поручение о разработке комплекса мероприятий было дано российским лидером Владимиром Путиным.

Тестирование полностью беспилотных авто на российских дорогах начнется уже в 2021 году, пояснили в Минтрансе. Комплекс мер должен создать до 2024 года все необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, близкий к Минтрансу.

Главное требование при этом – безопасность. И утверждение комплекса мер – это шаг прежде всего в этом направлении. В первую очередь испытания будут проводиться на территориях инноградов — в Сколково и Иннополисе, но также возможны тестирования в отдельных районах Санкт-Петербурга и Москвы. По словам источника, вопрос пока обсуждается с компаниями-разработчиками.

В будущем предполагается начать опытную коммерческую эксплуатацию беспилотных автомобилей в отдельных регионах России. Внедрение беспилотного транспорта экономически эффективно. Это один из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире, отметили в Минтрансе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СКОЛКОВО
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.08.2020
«Патриот» расширяет границы
06.02.2020
Роскосмос поможет пожаловавшемуся Путину главе "Стратонавтики" с запусками спутников
21.09.2016
Полеты и откаты — часть I
07.09.2016
Мода на инженеров
16.05.2012
«В проекте нет сверхзадачи»
18.11.2011
Армия США создает спутниковую суперсистему
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 20:08
  • 19
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 16:21
  • 26
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:37
  • 1
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй
  • 17.03 13:30
  • 3
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 17.03 09:51
  • 6
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира