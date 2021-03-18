В России начнут тестирование полностью беспилотных машин в 2021 году.

В правительстве России утвердили план мероприятий по тестированию и постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей. Поручение о разработке комплекса мероприятий было дано российским лидером Владимиром Путиным.

Тестирование полностью беспилотных авто на российских дорогах начнется уже в 2021 году, пояснили в Минтрансе. Комплекс мер должен создать до 2024 года все необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, близкий к Минтрансу.

Главное требование при этом – безопасность. И утверждение комплекса мер – это шаг прежде всего в этом направлении. В первую очередь испытания будут проводиться на территориях инноградов — в Сколково и Иннополисе, но также возможны тестирования в отдельных районах Санкт-Петербурга и Москвы. По словам источника, вопрос пока обсуждается с компаниями-разработчиками.

В будущем предполагается начать опытную коммерческую эксплуатацию беспилотных автомобилей в отдельных регионах России. Внедрение беспилотного транспорта экономически эффективно. Это один из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире, отметили в Минтрансе.