Из-за революции в Мьянме на борту МКС застряла пара бесхозных спутников

МКС

Японское космическое агентство JAXA оказалось в сложной ситуации – оно не может решить, что делать с парой 50-килограммовых спутников. Оба аппарата сейчас просто занимают полезное место в тесном пространстве на борту МКС, но избавиться от них или применить по назначению нельзя. Дело в том, что эти спутники создавались для Мьянмы, в которой месяц назад случилось то, что официально назвали «военным переворотом».

Формально, спутники сугубо мирного назначения: один предназначен для мониторинга сельскохозяйственных угодий, второй для рыболовецкой отрасли. Однако их камеры высокого разрешения также весьма удобно использовать и в военных целях. Большинство стран мира, включая и Японию, назвали переворот в Мьянме незаконным и отказываются признавать новую власть. Значит, запускать спутники, к которым могут получить доступ мятежные военные, тоже нельзя. Ситуация усложняется тем, что в JAXA до сих пор не могут выйти на связь с коллегами из Мьянманского аэрокосмического инженерного университета. Их судьбы неизвестны, будущее проекта туманно. Изначально планировалось, что построенные японцами аппараты будут обслуживать специалисты из Университета Хоккайдо, через сервера которого и пойдет вся собранная информация. Мьянма выступает только заказчиком услуги, и технически проблемы фильтровать контент, чтобы не оказывать помощи военным, прямо или косвенно, нет. Но в JAXA решили перестраховаться и ждут вестей из охваченной революцией страны.