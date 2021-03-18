Французский БТР «Scarabee» может двигаться боком, как краб

БТР Scarabée

Французская компания Arquus (обновленный бренд компании Renault Trucks Defense) опубликовала новую информацию о своей последней разработке – легком бронеавтомобиле «Scarabee» («Скарабей»), предназначенном для разведывательных подразделений. Одна из его главных технических особенностей – возможность передвигаться по диагонали, подобно крабу, после блокировки передней и задней оси. По информации Defense News, у него совсем небольшой радиус разворота – всего 11 м.

Вес «Скарабея» 8 тонн, компоновка колес – 4 х 4, экипаж – 1 человек (водитель) плюс три пассажира. Он может преодолевать 60-градусный уклон, ров глубиной до 80 см и брод глубиной около метра. Его могут взять на борт транспортные самолеты C-130J Super Hercules и A-400M Atlas.

БТР Scarabée

«Скарабей» – это первый гибридный военный автомобиль с электрическим приводом не только во Франции, но и в НАТО, и даже, возможно, в мире. Он оснащен двигателем V6 мощностью 300 л. с. и 70-киловаттным электромотором. БТР обладает акустической и инфракрасной малозаметностью. В настоящее время Arquus предлагает свое детище без оружия, рассчитывая на то, что его покупатели сами оснастят его всем необходимым на собственное усмотрение. Среди возможных вариантов – американская дистанционно управляемая оружейная станция CROWS или мачтовые электрооптические датчики и радар. На веб-сайте компании «Скарабей» изображен с 30-мм автоматической пушкой M320LF. С учетом малозаметности «Скарабея» он, скорее всего, будет использоваться для ведения скрытной разведки на линии соприкосновения с противником.