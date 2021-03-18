Байден рассказал о выводе американского контингента из Афганистана

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято, Вашингтон проводит консультации со своими союзниками на данную тему, заявил в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден.

"Сейчас я нахожусь в процессе принятия решения относительно того, когда они уйдут. Действительность такова, что сделка (с талибами), которую выработал президент - бывший президент, не была очень прочной. Поэтому, мы ведем консультации с нашими союзниками, а также с правительством, и решение находится в проработке", - сказал Байден.

Он подтвердил, что США смогут вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако "это будет тяжело".