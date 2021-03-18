Ракетный "Орехово-Зуево" сменил "Вышний Волочек" в Средиземном море

МОСКВА, 17 марта/ Радио Sputnik. Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" Черноморского флота (ЧФ) возвращается в Севастополь из Средиземного моря и сейчас проходит через Босфор, передает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Экипаж "Вышнего Волочка" нес службу в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземноморье с ноября 2020 года. Ему на смену уже прибыл малый ракетный корабль "Орехово-Зуево".

Малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" находятся в составе Черноморского флота с 2018 года.

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия провела учения по уничтожению корабля потенциального противника в Черном море.