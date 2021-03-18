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РИА Новости

В Кремле оценили решение Британии нарастить ядерные силы

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 17 марта/ Радио Sputnik. Путь, избранный Великобританией и направленный на увеличение количества ядерных боезарядов, вредит международной стабильности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне стало известно о планах британского правительства увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале королевских вооруженных сил на 40%. Отмечалось, что наращивание специального потенциала в стране планируется осуществить впервые со времен холодной войны. В документе также было указано, что Россия представляет собой "активную угрозу" безопасности Великобритании.

"Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов, безусловно, это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Опять же в качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России. Здесь можно сказать одно – это неверно, от России никакой угрозы не исходит", – цитирует Пескова РИА Новости.
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Ядерный щит
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