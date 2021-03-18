Sözcü (Турция): Турцию стерли

В этом месяце начинаются одни из крупнейших учений в Европе во главе с США и НАТО. В маневрах под названием «Defender Europe — 21», помимо США, участвуют еще 26 стран. В их число входит и Турция. Однако постер, опубликованный по случаю учений на сайте командования американской армии в Европе и Африке, вызвал негодование турок.

Постер, опубликованный по случаю учений "Defender Europe - 21", которые США собираются провести совместно с 26 странами, оказался скандальным. На карте учений не изображена Турция, несмотря на то что она является одной из участниц. Место России тоже осталось пустым.

В этом месяце начинаются одни из крупнейших учений в Европе во главе с США и НАТО. В маневрах под названием "Defender Europe - 21", помимо США, участвуют еще 26 стран. В их число входит и Турция. Учения сухопутных, военно-морских и воздушных соединений продлятся до июня. При этом постер, опубликованный по случаю учений на сайте командования американской армии в Европе и Африке, вызвал большой скандал. На карте Европы с указанием регионов проведения маневров удалена Турция. На ее месте находится совершенно пустое поле. Также бросилось в глаза то, что аналогичным образом с карты стерта и Россия.

Переброска к границе

Учения "Defender Europe - 21" и раньше вызывали напряженность в отношениях США и Турции. США перебросили на базу в греческом городе Александруполис, расположенном всего в 20 километрах от границы с Турцией, сотни единиц военной техники для участия в учениях. Это сосредоточение сил на столь близком расстоянии от турецкой границы вызвало беспокойство. Утверждалось также, что США безвозмездно передадут некоторые из этих вооружений Греции.