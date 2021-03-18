Фрегат НАТО зашел в Черное море

Фрегат Военно-морских сил Испании "Мендес Нуньес" в среду 17 марта вошел в акваторию Черного моря. За кораблем ведут наблюдение силы и средства Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Ранее в Черное море зашел испанский фрегат "Кристобаль Колон", его действия также отслеживает Черноморский флот.

Как сообщала "Российская газета", в акваторию Черного моря заходили тральщики "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции. Также возле берегов Крыма регулярно появляются корабли ВМС США.

Александр Степанов