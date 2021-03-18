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Российская газета

Фрегат НАТО зашел в Черное море

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Испанский фрегат «Мендес Нуньес»
Испанский фрегат «Мендес Нуньес».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Bene Riobó | Перейти в фотобанк

Фрегат Военно-морских сил Испании "Мендес Нуньес" в среду 17 марта вошел в акваторию Черного моря. За кораблем ведут наблюдение силы и средства Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Ранее в Черное море зашел испанский фрегат "Кристобаль Колон", его действия также отслеживает Черноморский флот.

Как сообщала "Российская газета", в акваторию Черного моря заходили тральщики "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции. Также возле берегов Крыма регулярно появляются корабли ВМС США.


Александр Степанов

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Греция
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Россия
США
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F-104
Проекты
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