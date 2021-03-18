Шойгу предостерег США от размещения ракет в Европе, Японии или Южной Корее

Если США разместят новые ракеты в Европе, Японии и Южной Корее, Россия вынуждена будет ответить должным образом. Об этом в среду в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, Россия взяла на себя обязательство не размещать подобного рода оружие, но при условии, что оно не будет размещено в Европе. "То есть мы не будем этого делать, но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом", - сказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу выразил надежду на восстановление в будущем полноценного диалога с НАТО. "Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный и равноправный диалог - работа совета Россия - НАТО. Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда", - сказал глава Минобороны РФ.

При этом российский министр обороны признал, что в Сирии сегодня на оперативном и на тактическом уровне у России сложились тесные контакты с американскими коллегами. "Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю. У нас на уровне наших, по гражданскому назову, управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом по несколько раз в день бывают контакты", - сказал Сергей Шойгу.

Иван Петров