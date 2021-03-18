Китай сообщил о разработке нового ПТРК

ЦАМТО, 17 марта. Китайские государственные СМИ 8 марта представили информацию о предназначенной для оснащения Сухопутных войск НОАК новой противотанковой управляемой ракете (ПТУР) третьего поколения, способной поражать цель сверху.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в посвященной военной тематике программе Weihutang Центрального телевидения Китая (CCTV) был продемонстрирован видеосюжет, судя по которому, пуск новой ПТУР осуществляется с борта модифицированного бронеавтомобиля CSK181 с колесной формулой 4х4. Выдвижная пусковая установка в ходе испытаний была оснащена одной ракетой на рельсовой направляющей, хотя, судя по размерам ПУ, она может нести большее количество ПТУР.

Боеприпас, обозначение которого не разглашается, больше по диаметру, чем ранее демонстрировавшиеся ПТУР китайской разработки, и, по данным CCTV, предназначен для поражения легко и тяжелобронированных целей, включая современные основные боевые танки.

Неясно, был ли CSK181 модифицирован только для использования в качестве испытательного стенда. CCTV сообщило, что новый ПТРК планируется размещать "на различных шасси", включая новую боевую машину пехоты.

CCTV не раскрыла дополнительную информацию о ПТРК, в том числе о том, принят ли он на вооружение или все еще находится в разработке. При этом государственная газета Global Times 12 марта сообщила, что новая система вооружения уже поставляется НОАК.

По оценке экспертов, новая ракета может относиться к классу "выстрелил и забыл" и оснащается ГСН для наведения на конечном участке траектории полета.

CCTV также продемонстрировало другие недавно разработанные ПТУР, в том числе запускаемую с борта вертолета Z-10, а также, предположительно, представляющую семейство HJ-10 (Red Arrow 10) ракету с инфракрасной ГСН, размещенную на машине с колесной формулой 4х4.

Сообщения о новой ракете появились после того, как в марте 2020 года корпорация Norinco (China North Industries Corporation) объявила о завершении поставок ПТРК Red Arrow 12E (Hongjian-12E или HJ-12E) зарубежному заказчику. HJ-12E – экспортный вариант комплекса HJ-12, который, как предполагается, состоит на вооружении НОАК и является первым разработанным в Китае комплексом третьего поколения класса "выстрелил и забыл". Он позволяет поражать цели различных типов, включая укрепленные сооружения, танки, корабли, вертолеты, в т.ч. ударом сверху в наименее защищенную часть.