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ЦАМТО

США предоставят Тайваню оборудование для строительства подлодок

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Модель аванпроекта подводной лодки для ВМС Тайваня
Модель аванпроекта перспективной большой неатомной подводной лодки для ВМС Тайваня, демонстрировавшаяся тайваньской судостроительной корпорацией CSBC Corporation в 2016 году.
Источник изображения: Jane's

ЦАМТО, 17 марта. США одобрили продажу Тайваню ключевых компонентов оборудования для программы Тайбэя по созданию собственного подводного флота.

Об этом, как передает РИА Новости", сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на Минобороны острова.

В военном ведомстве Тайваня не указали сумму контрактов и точную спецификацию закупаемых у США технологий, однако военный источник газеты сообщил, что администрация Трампа одобрила выдачу разрешений на экспорт цифровых гидролокаторов и интегрированных боевых систем в декабре 2020 года и январе текущего года, а уже администрация Джо Байдена в феврале одобрила выдачу разрешения на экспорт перископических систем.

Тайвань не в состоянии самостоятельно производить указанные компоненты и должен полагаться на США.

Проект создания собственных подводных лодок был инициирован правительством Тайваня еще в 2016 году, чтобы пополнить устаревающий флот, состоящий из четырех субмарин, восьмью новыми. Первый прототип должен быть готов к 2024 году, а в 2025 – введен в эксплуатацию. Работы по созданию прототипа начались на верфи корпорации CSBC в ноябре прошлого года.

Издание отмечает, что ранее США неохотно продавали передовые военные технологии Тайбэю из-за опасений, что впоследствии их получит Пекин, однако администрация Дональда Трампа одобрила целый ряд контрактов на поставки оружия Тайваню, и новая администрация, как утверждает газета, похоже, продолжает подход Трампа.

Как отмечает "РИА Новости", США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

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