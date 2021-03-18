Ровно 55 лет назад с Плесецка был запущен первый космический аппарат

ЦАМТО, 17 марта. С Государственного научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (ныне космодром Плесецк) 17 марта 1966 года был осуществлен первый пуск РН "Восток-2" с КА "Космос-112" (КА обзорного наблюдения "Зенит-2").

В последующие годы здесь было испытано свыше 60 типов космических аппаратов.

Этот старт положил начало космической биографии самого северного космодрома планеты. А уже через год космодром Плесецк занял первое место в мире по числу запусков автоматических космических аппаратов.

За 55 лет с пусковых установок самого северного космодрома планеты было запущено более 30% космических аппаратов мира. С Плесецка осуществлено 1642 пуска ракет-носителей "Восток-2", "Восход", "Восток-2М", "Космос-2", "Космос-3М", "Циклон-3", "Рокот", "Молния-М", "Союз-М", "Союз-У", "Союз-2" и "Ангара". Выведены на орбиту 2136 космических аппаратов различного назначения. Наибольшая интенсивность пусков – 50-70 в год, приходилась на 1970-1980 гг.

С космодрома проведено более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), испытано 13 стратегических ракетных комплексов для Ракетных войск стратегического назначения.

Космодром Плесецк географически расположен на территории Архангельской области и является самым северным космодромом в мире.

Общая площадь космодрома составляет 176 тысяч 200 гектар, простираясь с севера на юг на 46 км и с востока на запад на 82 км.

Сегодня космодром Плесецк представляет собой сложный научно-технический комплекс, выполняющий задачи в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В его составе – стартовые комплексы с пусковыми установками ракет-носителей, технические комплексы подготовки ракет космического назначения и космических аппаратов, многофункциональная заправочно-нейтрализационная станция (ЗНС) для заправки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонентами ракетных топлив, 1473 здания и сооружения, 237 объектов энергоснабжения.

Космодром располагает разветвленной сетью автомобильных дорог (300 км) и железнодорожных путей (282 км), авиационной техникой и аэродромом первого класса.

В настоящее время на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б", тяжелого класса "Ангара-А5".

Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет. В состав средств измерений входят измерительные пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск.

Баллистическое и аналитическое обеспечение пусков ракет-носителей, осуществляемых с космодрома, позволяет проводить полный анализ летно-технических характеристик пусков всех типов ракет космического назначения, обеспечивать баллистическое и навигационное сопровождение запусков космических аппаратов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.