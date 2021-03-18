Индия намерена приобрести 30 вооруженных БЛА MQ-9B "Предейтор"

ЦАМТО, 17 марта. В следующем месяце руководство Индии может одобрить покупку 30 вооруженных средневысотных БЛА большой продолжительности полета (MALE) MQ-9B "Предейтор" компании General Atomics на сумму около 3 млрд. долл.

Как отмечает NDTV.com, покупка осуществляется на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Китаем и Пакистаном.

Закупка новых современных аппаратов реализуется в рамках 10-летней программы модернизации ВиВТ ВС Индии правительства премьер-министра Нарендры Моди, оценивающейся в 250 млрд. долл.

Представители министерств обороны Индии и США, а также руководства компании General Atomics пока не ответили на запросы с просьбой прокомментировать предполагаемую сделку.