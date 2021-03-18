Второй дрон "Охотник" будет сильно отличаться от первого

Второй опытный образец тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" будет значительно отличаться от первого. Выкатка дрона из сборочного цеха авиазавода в Новосибирске и начало испытаний намечены на конец лета.

Сразу после выкатки начнутся наземные испытания БПЛА: запуск двигателя, проверки бортовых систем, рулежки и пробежки, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

- Первый "Охотник" - экспериментальный аппарат, демонстратор технологий. Второй станет опытной предсерийной машиной, - отметил другой собеседник агентства. Он добавил, что первый полет нового дрона запланирован на конец 2021 - начало 2022 года. В Объединенной авиастроительной корпорации отказались прокомментировать эту информацию.

Тяжелый ударный БПЛА С-70 создан в ОКБ Сухого с использованием технологий истребителя пятого поколения Су-57. Один из прототипов самолета проходит испытания вместе с дроном. Предполагается, что "Охотник" станет беспилотным ведомым для Су-57: расширит зону действия его радара, станет вскрывать для истребителя цели, а в ряде случаев и самостоятельно поражать их по команде пилота.

Малозаметный дрон взлетной массой 20 тонн выполнен по схеме "летающее крыло" и снабжен турбореактивным двигателем, позволяющим аппарату летать с дозвуковой скоростью.

Антон Валагин