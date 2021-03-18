Продай оружие

Военный обозреватель Антон Лавров — о том, почему закупку Украиной F-35 можно только приветствовать

Командование воздушных сил Украины обнародовало новый план развития. До 2035 года ВВС мечтают обзавестись не только зарубежными истребителями поколения 4++, но и самыми современными американскими «невидимками» F-35 пятого поколения. Конкретных сроков и объемов закупок при этом названо не было. Украинские военные выполнили лишь стратегическую цель — выбрали желаемую технику по каталогу. Тактическую задачу — найти миллиарды долларов на новинки и их эксплуатацию — они оставили парламенту и правительству страны.

На фоне украинских планов по закупке А-35 бывший начальник генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что закупленные для королевских ВВС машины этого типа уже разоряют оборонное ведомство страны. Дело даже не в их цене, а в стоимости эксплуатации, достигающей £90 тыс. в час. И они останутся тяжелым бременем для военного бюджета еще десятки лет — весь срок службы.

В ближайшие годы разработчик и производитель F-35 Lockheed Martin планирует понизить планку стоимости одного F-35А с обычным взлетом и посадкой до некогда обещанных $80 млн. Другие версии всё еще обходятся покупателям более чем в сотню миллионов долларов.

Планы украинского руководства резкого роста благосостояния страны к 2035 году не предполагают. Поэтому рассчитывать ВВС придется на всё те же скромные ресурсы. При доле оборонного бюджета в 6% от ВВП на все закупки, ремонт и модернизацию оружия и техники выделено около 40 млрд гривен — меньше $1,5 млрд. Этого достаточно в лучшем случае для покупки эскадрильи F-35 — с полной остановкой остальных программ оснащения 250-тысячной армии.

Но даже если набрать необходимую сумму, то, как и в случае с автомобилями представительского класса, затраты на покупку боевого самолета — это лишь начало расходов. Стоимость всего жизненного цикла догоняет и превосходит первоначальный ценник. Это проблема всех современных истребителей, а пятого поколения — в особенности.

Lockheed Martin обещает, что сможет к 2025 году понизить стоимость лётного часа F-35 до «всего лишь» $25 тыс. Для этого потребуется заключить с ними эксклюзивный контракт на обслуживание. Ненамного дешевле обойдется и время в воздухе современной модификации американского F-15SE Silent Eagle от конкурентов Lockheed Martin.

Неудивительно, что при таких затратах на закупку и эксплуатацию даже крупные государства НАТО вынуждены ограничиться небольшим количеством заказов на F-35. Воздушные флоты времён холодной войны из сотен или тысяч боевых машин третьего и четвёртого поколения сменились запросами в несколько десятков F-35 на страну.

Отдельная проблема — закупка «умного» вооружения, включающего высокоточные крылатые ракеты и корректируемые бомбы. Из-за высокой стоимости они приобретаются небольшими партиями сотнями, а иногда десятками единиц. Даже в конфликтах низкой интенсивности вроде Ливии и Сирии это не раз приводило к ограничениям на их применение.

О том, как сложно перейти на совершенно новое поколение техники, говорит и опыт соседей Украины, на которых она теперь ориентируется. Польша всё еще не может сменить свои изношенные и сильно устаревшие ударные самолёты Су-22 на что-то более новое. Лишь в 2004 году Германия — крупнейшая экономика Европы — сумела отказаться от советских МиГ-29. Это случилось спустя полтора десятка лет после объединения страны. А сами бывшие немецкие машины всё еще дослуживают свой век в польских ВВС.

Прорабатывавшийся много лет контракт на 32 новых F-35A без учета стоимости вооружения обошелся Польше в $4,6 млрд. Но в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса в стране раздумывают о переносе поставок на более длительные сроки или приостановке их реализации. Польские ВВС тем временем продолжат использовать советское наследие.

Украинские Воздушные силы до сих пор поддерживаются на плаву только тем, что в стране остались собственные ремонтные авиапредприятия. С их помощью удается не только перекрашивать боевые самолеты в модный «пиксельный» камуфляж, но и делать совмещенные с техобслуживанием небольшие доработки, громко именуемые модернизациями. При переходе на современные зарубежные машины любого производителя эта возможность изрядно сэкономить будет для страны закрыта. Платить даже за обновление программного обеспечения борта придётся в валюте и по зарубежным расценкам.

Успешное приобретение двух-трех десятков новеньких F-35 ничего не даст Украине с военной точки зрения. Соотношение сил в воздухе с Россией, которую там обозначили вероятным противником, всё равно останется несопоставимым. А вот денег и ресурсов они будут вытягивать из других видов и родов войск очень много. Закупка передовой авиатехники помешает их перевооружению и негативно скажется на кошельках офицеров и контрактников Незалежной.

Американские «невидимки» стали бы для небогатого государства классическими «белыми слонами» военного дела — оружием, содержать которое чрезвычайно дорого, а использовать по назначению — жалко или невозможно. Поэтому продажу Украине такой техники можно было бы только приветствовать. Даже жаль, что она по финансовым причинам малореалистична.

Автор — военный обозреватель «Известий»

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