На Украине похвастались способной заставить «психовать» Россию ракетой

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в беседе с изданием «Главред» заявил, что военно-морские силы Украины усилились ракетными комплексами ЖК-360МЦ с противокорабельными ракетами «Нептун». По его словам, это — уникальные вооружения, которые заставляют «психовать» Россию.

Жданов похвастался, что «противодействия этой ракете на сегодняшний день нет» и ей даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров», — перечислил эксперт характеристики ракеты.

По словам Жданова, если комплексы с «Нептунами» будут расставлены вдоль побережья Черного и Азовского морей, Украина сможет полностью контролировать надводное морское пространство почти на 300 километров от берега. «Россия уже психует», — добавил он.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что военно-морские силы Украины вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун». По словам министра обороны Андрея Тарана, данное оружие «увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море». Таран добавил, что ЖК-360МЦ «Нептун» и корабли ВМС Украины планируется замкнуть «в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря».

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен ракетами комплекса ЖК-360МЦ «Нептун».

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.

Илья Соболев