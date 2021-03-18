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ТАСС

В Японии представили новую ракету-носитель

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Первый запуск новой ракеты-носителя может состояться уже в течение 2021 финансового года

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в среду представило новую двухступенчатую ракету-носитель H-III. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что ракета-носитель была установлена на территории космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. В настоящий момент проводятся работы по заправке H-III топливом, в качестве которого используется жидкий водород (окислитель - жидкий кислород), а также осуществляются соответствующие проверки. Ожидается, что первый запуск новой ракеты-носителя может состояться уже в течение 2021 финансового года (1 апреля 2021 года - 31 марта 2022 года).

H-III является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м. Ожидается, что на солнечно-синхронную орбиту она сможет выводить полезный груз массой более 4 т, на геопереходную орбиту - массой более 6,5 т.

По данным агентства Kyodo, таким образом H-III в сравнении со своей предшественницей ракетой-носителем H-IIA сможет выводить спутники, масса которых будет больше в 1,3 раза. При этом производство H-III будет менее затратно благодаря ее упрощенной конструкции, что сможет снизить стоимость запуска на 50%, до 5 млрд иен (около $45,8 млн) в сравнении с H-IIA.

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Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
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