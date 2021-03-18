Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой

На Камчатке военнослужащие дежурного подразделения подводных сил Тихоокеанского флота провели противодиверсионное учение.

По легенде, во время перевозки крылатых ракет для атомных подводных крейсеров на автоколонну, в составе которой находились тягачи с оружием, напала группа злоумышленников. Диверсанты, вооруженные противотанковыми и противопехотными минами, организовали засаду и собирались взорвать автопоезд. Поступил сигнал тревоги, и на помощь отряду, охранявшему колонну, отправились силы из резерва.

Подводники блокировали "вражеские" группы. А транспортно-ударный вертолет Ка-29 смешанного авиаполка войск и сил на Северо-востоке России, помогавший выполнять задачу, ударил из авиационных пушек и неуправляемых авиационных ракет по пытавшимся скрыться диверсантам. Противник был успешно "уничтожен".

"В ходе учения для создания тактического фона активно применялись средства имитации", - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Дина Непомнящая