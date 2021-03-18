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Российская газета

Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой

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День открытых дверей в 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота
День открытых дверей в 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

На Камчатке военнослужащие дежурного подразделения подводных сил Тихоокеанского флота провели противодиверсионное учение.

По легенде, во время перевозки крылатых ракет для атомных подводных крейсеров на автоколонну, в составе которой находились тягачи с оружием, напала группа злоумышленников. Диверсанты, вооруженные противотанковыми и противопехотными минами, организовали засаду и собирались взорвать автопоезд. Поступил сигнал тревоги, и на помощь отряду, охранявшему колонну, отправились силы из резерва.

Подводники блокировали "вражеские" группы. А транспортно-ударный вертолет Ка-29 смешанного авиаполка войск и сил на Северо-востоке России, помогавший выполнять задачу, ударил из авиационных пушек и неуправляемых авиационных ракет по пытавшимся скрыться диверсантам. Противник был успешно "уничтожен".

"В ходе учения для создания тактического фона активно применялись средства имитации", - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.


Дина Непомнящая

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