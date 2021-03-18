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РИА Новости

Источники рассказал, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Строительство второго опытного образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", получившего обновленную конструкцию, завершится в конце лета, он будет серьезно отличаться от первого образца, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Второй беспилотник строится на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

"Сразу после этого (выкатки - ред.) начнется этап наземных испытаний БПЛА, включающий запуски двигателя, проверки бортовых систем и агрегатов аппарата, рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе и многое другое", - сообщил один из собеседников агентства.

Другой источник подчеркнул, что если "первый "Охотник" больше является экспериментальным аппаратом - демонстратором технологий, а второй - опытная предсерийная машина". Он подтвердил сроки наземных испытаний нового "Охотника" и уточнил, что "впервые поднять в воздух аппарат планируется в конце этого – начале следующего года".

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не стали комментировать РИА Новости предоставленную источниками информацию.

В начале февраля сообщалось, что НАЗ занимается строительством еще трех опытных образцов тяжелого ударного БПЛА "Охотник", которые планируется задействовать в летных испытаниях в 2022-2023 годах. Тогда, в частности, отмечалось, что в конструкцию второго аппарата будут внесены изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника".

С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн. "Охотник" имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года. В ходе испытаний, по данным источников РИА Новости, БПЛА уже применял авиационное вооружение, в том числе беспилотник нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.

Серийные поставки "Охотников" в Воздушно-космические силы должны начаться с 2024 года.

Один в небе не воин

Как отметил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, наибольший эффект от применения С-70 "Охотник" может обеспечить организация его взаимодействия с другими пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами и формирование на их основе разведывательно-ударных авиационных групп.

"Для этого потребуются достаточно масштабные прикладные исследования, направленные на повышение автономности действий "Охотника", а также на организацию эффективного взаимодействия разнородных разведывательных и ударных средств с минимизацией вовлечения человека в данный процесс", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что "одна из интриг предстоящих летных испытаний, в частности, состоит в том, как будет проходить отработка взаимодействия двух "Охотников".

Федутинов уточнил, что кроме автономности, отработки каналов связи и автоматизации взаимодействия, ключевое значение имеет концепция применения тяжелых БПЛА и способы их интеграции в группировки сил и средств. По словам специалиста, потребуются серьезные усилия исследовательских организаций Минобороны России по формированию концепции встраивания и применения "Охотников" в рамках разведывательно-ударных систем, включающих пилотируемые самолеты, БПЛА и другие силы и средства.

Он добавил, что продвижение по указанным направлениям вполне вероятно будет связано с существенными финансовыми и, что немаловажно, временными затратами, превышающими затраты на создание собственно самого БПЛА.

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