HISAR-O и С-400: турецкое воздушное пространство защищено полностью (NoonPost, Египет)

Глава Управления оборонной промышленности Турции поделился двумя новостями, и обе — хорошие. Во-первых, турки создали ЗРК HISAR-O, а во-вторых, его испытания уже завершены, и скоро он поступит на вооружение армии. Более того, комплексы местного производства будут работать как дополнение к одной из самых мощных систем ПВО в мире, замечает автор.

Турция всегда сталкивалась с проблемами в области противовоздушной обороны. На первый взгляд, понять это сложно, поскольку страна с большой территорией также имеет огромную армию для защиты границ, в том числе от традиционных соперников, таких как Россия и Иран.

Кроме того, Турция является членом НАТО, и ее армия является второй в альянсе по численности и мощи. Так как же страна с таким потенциалом и ресурсами может сталкиваться с проблемами и нуждаться в средствах ПВО?

Ответ прост: в прошлом турецкое государство не демонстрировало успехов в области технологий и не обладало политической волей, необходимой для производства национальных средств противовоздушной обороны. К тому же, ранее НАТО сотрудничало с Анкарой по принципу: "Мы не угроза и защитим вас от других, и все, что касается нас, касается и вас".

В результате Запад отклонял все турецкие просьбы касательно закупки передовых систем противовоздушной обороны. На территории страны некоторое время находились передовые западные системы, такие как Patriot, но турки не могли управлять ими. Они получили их с трудом, но вскоре лишились.

Турки полагаются на защиту своего воздушного пространства с помощью ряда старых западных и национальных систем, в дополнение к использованию ВВС и воздушного раннего предупреждения. Такой метод считается дорогостоящим и непрактичным, поскольку передовая противовоздушная оборона включает несколько уровней, включая наземные, космические и оптико-электронные системы обнаружения, и ракеты, что намного дешевле вылетов авиации.

HISAR-O

Что изменилось? Как недавно заявил Исмаил Демир, глава Управления оборонной промышленности, которое подчиняется напрямую властям: "Турецкий зенитный ракетный комплекс HISAR-O прошел первичные испытания".

Итак, у нас есть две новости. Во-первых, как объяснил Демир, комплекс был создан турецкими разработчиками. Во-вторых, испытания вооружения уже завершились. Иными словами, речь идет не о проекте, а о системе, которая уже в скором временем поступит на вооружение турецкой армии.

Как правило, турки всегда торжественно объявляют о новых разработках в области военной промышленности, поскольку многие годы эта сфера была им недоступна в связи с внешним давлением. Кроме того, играют свою роль экономические соображения: страна должна искать зарубежных партнеров, желающих купить новую продукцию.

Что же нового в комплексе HISAR-O? По словам директора Управления оборонной промышленности, этот комплекс является усовершенствованной версией и был протестирован всего 3 месяца назад. Как пояснили источники: "Это значит, что мы начали совершенствовать средства, которые наши учёные разрабатывали в течение 14 лет".

Появление нового зенитного ракетного комплекса является результатом двустороннего сотрудничества компании Aselsan (оборонная промышленность) и компании Rokestan (ракетная промышленность). Основой стала недавно испытанная модернизированная версия HISAR-А, так что комплекс работает на средней дальности. Таким образом, это турецкая система с наибольшей дальностью поражения - 25 километров - и будет применяться в основном для защиты стратегических объектов.

Небольшой радиус поражения

Почти год назад президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о развертывании системы HISAR у сирийской границы для защиты вооруженных сил своей страны, дислоцированных в наблюдательных пунктах на севере Сирии. Причиной стали воздушные столкновения с силами режима.

Комментируя новости о турецком комплексе, экс-заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств - участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал российской газете "Взгляд": "В ответ на размещение турецких ЗРК сирийские ВВС просто изменят тактику применения своей авиации. Самолеты не будут входить в зону поражения этих комплексов, а будут наносить ракетно-бомбовые удары, использовать противоракетные маневры, отвлекающие удары и удары, превышающие возможности этих ЗРК".

Есть две версии комплекса HISAR: одна версия имеет среднюю дальность поражения, недавно прошла испытания и именно о ней говорил Исмаил Демир несколько дней назад, в то время как вторая версия имеет меньшую дальность поражения и была представлена президентом Турции 3 месяца назад во время открытия второго участка шоссе, соединяющего Анкару и регион Нигде. Заявление было сделано через несколько дней после того, как министерство финансов США ввело санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции.

Говоря о версии HISAR-A в декабре прошлого года, Эрдоган отметил: "Мы предпочли отложить испытания на несколько месяцев, так как некоторые составляющие данного комплекса должны были быть получены из-за границы, но этого не произошло. Это побудило нас разработать и произвести эти детали своими силами, и по милости Божьей, теперь комплекс находится на вооружении нашей армии. Американские санкции против Турции не помешают нашей работе. Напротив, это стимул для развития собственной оборонной промышленности".

Усовершенствованная версия, которая, по словам Эрдогана, прошла первичные испытания 3 месяца назад (HISAR- A), имеет дальность поражения 15 километров. Комплексы HISAR, будь то версии, развёрнутые на сирийской границе или недавно прошедшие испытания, могут запускать ракеты с мощными боеголовками, в то время как двигатель может развивать скорость до 65 км / ч.

Комплексы отслеживают цели с помощью инфракрасных и лазерных систем. Длительность ответа, начиная от обнаружения цели и заканчивая запуском ракеты, составляет 4 секунды. HISAR может обстреливать до 6 целей одновременно с эффективностью 360 градусов. Системы, которые применялись во время операции "Весенний щит" и упомянутые Эрдоганом, удовлетворяют потребности Турции в обороне на небольших дистанциях. Это представляет собой неудобство для вооруженных сил при столкновении с беспилотными летательными аппаратами. Тем временем новый комплекс, о котором стало известно несколько дней назад, отвечает потребностям турецкого государства в случае угрозы со стороны истребителей и вертолетов в радиусе до 25 километров.

С-400

12 июля 2019 года 4 российских системы С-400 были доставлены на авиабазу "Мюртед" к северо-западу от Анкары. Соответствующий контракт был заключен в 2017 году на сумму 2,5 миллиарда долларов, включая отправку турецких кадров для обучения на российской территории.

Как известно, Соединенные Штаты Америки оказывали сильнейшее давление на Анкару, чтобы помешать ей завершить сделку, сначала через исключение из программы производства самолетов F-35 сразу после получения систем, а затем путем применения санкций к руководству оборонной промышленности страны, как это произошло 3 месяца назад.

Спустя 3 месяца после получения системы С-400 Анкара ввела ограничения на воздушное и морское пространство в городе Синоп на побережье Черного моря, где позже были отмечены взрывы. Как пояснили тогда эксперты, это были локальные испытания турецких специалистов с целью тестирования систем на территории страны.

Что касается последних событий в рамках американо-турецких переговоров о судьбе сделки, то Турция отказалась от предложения аналогично ситуации вокруг С-300 на Кипре, когда на фоне давления Анкары в 1999 году последний согласился установить батареи передовой российской системы на Крите, а не на Кипре. ЗРК прошёл испытания только во время учений в 2013 году.

Турки официально отклонили предложение, так что системы С-400 будут работать бок о бок с местными комплексами HISAR с ракетами малой и средней дальности, в то время как первые предназначены для поражения целей на больших дистанциях. Дальность поражения ракет С-400 достигает 600 километров при одновременном сопровождении около 300 целей, одновременном запуске 72 ракет и дальностью обнаружения цели 60 км. Время приведения в готовность - не более 5 минут.

Будущее

На данный момент Турция обладает одной из самых мощных систем ПВО в мире, дополненной комплексом местного производства. Однако ранее ей приходилось умолять как своих союзников, так и противников продать ей средства ПВО или временно установить их на турецкой территории.

В середине марта директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в заявлении для агентства "Интерфакс" отметил, что турки сообщили о желании приобрести еще системы С-400. Однако сделка все еще находится на стадии согласования таких условий, как сроки, стоимость поставок и совместное производства системы, на чем настаивает Анкара. Кроме того, по данному вопросу существует напряженность в отношениях с Соединенными Штатами.

В ближайшие годы Турция планирует и дальше модернизировать комплекс HISAR, чтобы дальность поражения составляла уже 80 километров. Это позволит создать многоуровневую систему противоракетной обороны, а также экспортировать средства союзникам на фоне растущего спроса на турецкое оружие, будь то беспилотники или морские корабли.

Эти разрозненные планы, которые эксперты и журналисты пытаются свести воедино, кажутся официальным представителям турецкой армии комплексными и предельно конкретными, поскольку они настаивают на достижении полной независимости в области военной промышленности, а самодостаточность в данной отрасли больше не является чем-то второстепенным ввиду нынешних санкций против руководства турецкой оборонной промышленности.

Устойчивость перед внешним давлением вместо уступок, похоже, становится основой доктрины лиц, принимающих решения в Турции. Как сказал Эрдоган после того, как Соединенные Штаты ввели санкции в рамках CAATSA в конце прошлого года, его страна подверглась аналогичным санкциям из-за военной операции за пределами своих границ в 1974 году, но в ответ на это собрала средства и построила военные учреждения, которые впоследствии вошли в ряды лучших компаний мира. "Турция ускорит темпы развития, чтобы достичь мирового лидерства и добиться независимости", - пообещал президент Эрдоган.

Ахмад Султан (أحمد سلطان)