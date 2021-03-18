В случае большой войны Донбасс превратится в гигантское кладбище БМП и БТР

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Новое обострение на Донбассе, если оно все же закончится украинским наступлением, приведет к большим потерям сторон в легкой бронетехнике.

В настоящее время основными боевыми машинами противоборствующих сторон остаются все те же БМП-1, БМП-2, плюс на вооружении у ВСУ остается небольшое количество десантных БМД первого и второго поколений.

Среди бронетранспортеров также нет ничего нового, у народных милиций непризнанных республик Донбасса на вооружении лишь БТР-80. ВСУ продолжают их эксплуатировать. Плюс у них имеются БТР-3, БТР-4, а также старые советские БТР-70, БТР-60 и их модернизированные варианты. Можно вспомнить и английские AT105 "Саксон", бронеавтомобили различных марок.

Для доставки личного состава по обе стороны фронта применяются легкобронированные тягачи МТ-ЛБ.

Большая часть из выше перечисленной техники не имеет дополнительной защиты. Разве только на украинские БТР-4 устанавливались противокумулятивные экраны. Поэтому по опыту предыдущих боевых действий на Донбассе, а также локальных конфликтов последних десятилетий можно уверенно утверждать, что стороны понесут чудовищные потери именно в БМП, БТР и МТ-ЛБ.

При этом не исключено, что часто будут уничтожаться бронемашины, в которых кроме экипажа находится десант. Военные эксперты считают, что при затягивании активной фазы конфликта пехоту в этой горячей точке уже будут перевозить на автомобилях.

А в армиях других государств военные станут больше закупать хорошо бронированные БМП и БТР с активными комплексами защиты.

Дмитрий Лемешко