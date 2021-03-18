Войти
Известия.ru

Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам

31
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Возможное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил благодаря скоплению чаинок.

В ходе переговоров с Землей, транслируемых NASA, российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что множество чаинок скопилось возле одного из трех возможных мест утечки воздуха.

Рыжиков также сообщил, что в остальных двух возможных местах скопления чаинок не наблюдалось.

В свою очередь, специалист подмосковного центра управления полетами (ЦУП) отметил, что данное место следует исследовать с помощью микроскопа.

Ранее, 13 марта, стало известно, что утечка воздуха из промежуточной камеры модуля «Звезда» продолжилась даже после заделки двух трещин.

10 марта представитель Центра управлениями полетами заявил, что российский экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС. На следующий день корпус модуля «Звезда» был отремонтирован.


8 марта экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда». С первого раза нанести герметик не получилось. Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе. Ее космонавты обнаружили в октябре прошлого года. Из-за повреждений на МКС фиксировались утечка воздуха и падение давления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Похожие новости
25.01.2021
Космонавты на МКС сообщили, что довольны отечественной системой связи
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
18.02.2019
Увеличение российского экипажа МКС отложили до 2020 года
12.10.2017
Астронавты NASA Брезник и Хай совершили второй плановый выход в открытый космос
01.07.2015
Маккейн напомнил о необходимости отказа от российских ракетных двигателей
13.12.2011
Авиадвигателестроители России и Украины ознакомились с разработками ВИАМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 20:08
  • 19
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 16:21
  • 26
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:37
  • 1
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй
  • 17.03 13:30
  • 3
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 17.03 09:51
  • 6
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира