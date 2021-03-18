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Интерфакс-АВН

Российская армия рассчитывает получить в этом году новые тяжелые огнеметные системы ТОС-2

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
Источник изображения: © Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Тяжелая огнеметная система нового поколения ТОС-2 ("Тосочка"), как ожидается, поступит на вооружение российской армии в этом году, сообщил начальник войск радиационной, биологической и химической (РХБ) защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"В 2021 году в интересах войск РХБ защиты спланировано завершение разработки, принятие на вооружение Вооружённых сил РФ и поставка в войска новых образцов для успешного выполнения всего спектра задач РХБ защиты", - сказал Кириллов в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

В числе этих образцов он назвал тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 на колёсном базовом шасси "Урал" и новые неуправляемые реактивные снаряды увеличенной дальности для систем ТОС-1А и ТОС-2.

В настоящее время на вооружении войск РХБ защиты стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Последняя использовалась правительственными войсками в ходе вооруженного конфликта в Сирии. ТОС-1А "Солнцепек" - более современная система, разработана в 2001 году на шасси танка Т-72.

"Солнцепёк" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

В ноябре прошлого года Кириллов сообщил, что новая ТОС-2 проходит испытания в войсках.

ТОС-2 применялась российскими военными осенью 2020 года в ходе стратегических маневров "Кавказ-2020", подтвердила предъявленные к ней требования, заявлял Кириллов.

В феврале этого года госкорпорация "Ростех" сообщила, что военный дивизион ПАО "Мотовилихинские заводы" и НПО "СПЛАВ" им. А.Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 к государственным испытаниям.

"Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение", - сообщили тогда в пресс-службе госкорпорации.

Разработчиком ТОС-2 является НПО "Сплав" им. А.Ганичева.

"Основная наша задача заключалась в том, чтобы сделать систему более мобильной и повысить оперативность выполнения боевых задач. "Тосочка" может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в "Солнцепеке", так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества", - заявил генеральный директор НПО "СПЛАВ" Александр Смирнов, чьи слова в феврале привели в "Ростехе"

"Ростех" тогда сообщил, что ТОС-2 установлена на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

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