Сокращение финансирования научных исследований космоса на июль 2020 года составило 12,8%

Счетная палата предложила кабмину увеличить затраты на фундаментальные научные исследования, а также на исследовательскую инфраструктуру ФКИ для их проведения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Общее сокращение финансирования фундаментальных космических исследований (ФКИ) в рамках Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы на июль прошлого года составило почти 13%. Об этом говорится в приложении к отчету о работе Счетной палаты РФ в 2020 году.

"По состоянию на июль 2020 года общее сокращение финансирования раздела III "Космические средства для фундаментальных космических исследований и технологических исследований" ФКП по сравнению с первоначальной редакцией составило 12,8 %", - говорится в документе.

При этом, как подчеркивается в приложении к отчету, финансирование этого раздела ФКП происходило более высокими темпами.

Также в рамках проверки Счетная палата выявила ряд недостатков в области научных фундаментальных космических исследований. В документе отмечается, что системное планирование и расставление приоритетов направлений и конкретных тематик исследований как специальная деятельность не организованы, также не ведется систематический мониторинг актуальной мировой научно-технологической повестки, отсутствует единая информационная система "Экспертиза РАН". "Научно-технические прогнозы развития основных направлений ФКИ на 10-15 лет, закрепленные в положении Совета РАН по космосу, РАН не разрабатываются", - подчеркивается в отчете.

Документ о результатах проверки направлен в Совбез России, правительство, РАН и Роскосмос. Счетная палата предложила кабмину увеличить затраты на фундаментальные научные исследования, а также на исследовательскую инфраструктуру ФКИ для их проведения.

В августе прошлого года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что Федеральная космическая программа до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета.