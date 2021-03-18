Командующий ЮВО заявил, что безопасность юга России обеспечена в полной мере

По словам Александра Дворникова, все воинские части оснащены необходимыми средствами вооружения, которые позволяют оперативно создать мощную группировку, способную защитить российское Причерноморье

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Силы Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота обладают необходимыми современными средствами вооружения для обеспечения безопасности в южных регионах России, включая Крым. Об этом в среду в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий округом Александр Дворников.

"Все наши объединения, соединения и воинские части обладают необходимыми современными, мобильными средствами вооружения, которые позволяют в любой момент оперативно создать мощную группировку на операционном направлении, способную защитить российское Причерноморье, включая Крым, и нанести сокрушительное поражение любому, кто посягнет на целостность России, на безопасность наших граждан", - приводит издание слова командующего.

Как отметил Дворников, руководство российского военного ведомства учитывает сложную обстановку в зоне ответственности ЮВО и придает большое значение вопросам оснащения частей и соединений. В 2020 году военные округа получили более 2,5 тыс. единиц новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, включая корабли, самолеты, вертолеты, различную бронетехнику, средства связи и радиоэлектронной борьбы. Оснащенность войск округа новейшими видами вооружения достигла 70%.

"На сегодня дислоцированные на Крымском полуострове авиационные части объединения ВВС и ПВО ЮВО на 100% оснащены современными типами самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации", - сказал Дворников, напомнив, что после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек способна принимать самолеты всех типов.