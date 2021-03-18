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США назвали число целей для удара в России

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Источник изображения: Фото: Lt. Christopher Senenko / U.S. Navy NVNS / Reuters

Ракетное вооружение армии США не может заменить соответствующий арсенал Военно-воздушных сил (ВВС) страны, пишет в колонке для американского журнала Aviation Week & Space Technology генерал-лейтенант ВВС страны (в отставке) Дэвид Дептула.

По словам военного, во время операции «Буря в пустыне» было намечено около 40 тысяч прицельных точек для нанесения удара. «В крупном региональном конфликте с Китаем, Россией или одним из их суррогатов это число может превысить 100 тысяч», — заявил генерал-лейтенант.

Дептула уверен, что, в частности, армии и ВВС США необходимо избегать создания дублирующих систем вооружений. Разрабатываемое армейское оружие военный назвал чрезмерно дорогим и требующим обширной материально-технической поддержки.

«Следующие несколько лет потребуют трудных выборов в оборонном бюджете. Конечные доллары должны быть направлены на программы, оптимизирующие боевые возможности и способности всех служб, а не только одной», — заключил генерал-лейтенант.

В марте американский журнал Popular Mechanics написал, что разрабатываемый в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет для армии США получит 20-миллиметровую пушку, способную «убивать» легкобронированные системы, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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4 комментария
№1
18.03.2021 14:16
Цитата, q
получит 20-миллиметровую пушку, способную «убивать» легкобронированные системы, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
И какая максимальная дальность будет у 20-мм пушки? Те же 3–4 км? Значит вертолёту придётся входить в зону поражения пушек "Панциря" чтобы из своей пушки его убивать. Это не говоря про зону поражения ракет. Большинство разработчиков увеличивают калибр пушек и дальность стрельбы, а эти уменьшают. И какое отношение данная пушка имеет к содержанию статьи? Количества знаков автору не хватало, а по теме добавить ни чего не смог?
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№2
18.03.2021 20:03
Тут есть одна особенность. Исторически и традиционно в США существуют довольно острые конфликты между Армией (US Army), ВВС (USAF) и флотом (US Navy). Эти конфликты обычно "облачаются" в шуточную форму, но сам факт их длительного существования говорит, что "в этой шутке есть доля шутки". :) Это похоже  на отношения между русской армией ("армеутами") и русской гвардией при Павле.

Вдоль долгих улиц гроб несли
На бархате ряды регалий.
Оркестры медным шагом шли,
Полки армейские шагали.
Чтоб этим оскорбить хоть прах.
В эскорт почётный, против правил,
В тот день заняв их на смотрах,
Полков гвардейских не дал Павел.
Ну что ж! Суворов, будь он жив,
Не счёл бы это за обиду;
Он, полстолетья прослужив,
Привык к походному их виду.
Он с ними не один редут
Взял на веку. И, слава Богу,
За ним в последнюю дорогу
Полки армейские идут.

Фразу "Разрабатываемое армейское оружие военный назвал чрезмерно дорогим и требующим обширной материально-технической поддержки." русские, скорее всего, понимают неправильно.

Здесь "Армейское оружие" - это оружие Армии,  а не ВВС.
В ВВС США состояние КРИТИЧЕСКОЕ - в связи с быстрым старением имеющейся техники (средний возраст самолетов и вертолетов USAF - около 30 лет) и отсутствием (как "неожиданно" :) выяснилось) замены. А тут еще вероятность (и большая) потери "малозаметности", что ЛИКВИДИРУЕТ всякую ценность стратегической авиации США.

Кроме того, стратегические МБР США - это ВВС, и отставной генерал явно переживает, что новое поколение - по примеру России - может быть мобильными наземными комплексами, т.е. в составе US Army, а не USAF, как сейчас.

Так что это ведомственная "старая склока", не более того. Отставной генерал USAF не может смириться с мыслью, что великие USAF может обойти какая-то отстойная US Army, которую летуны (и морячки) привыкли с "детства" презирать, и насмехаться над. :)
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№3
19.03.2021 15:41
Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
Тут есть одна особенность. Исторически и традиционно в США существуют довольно острые конфликты между Армией (US Army), ВВС (USAF) и флотом (US Navy).
Да нет у них ни какого особого конфликта. Обычная конкуренция за финансирование и прочие ресурсы. И традиционно каждый считает свой вид войск самым лучшим, эффективным и недооценённым.

Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
Здесь "Армейское оружие" - это оружие Армии,  а не ВВС.
Это и так понятно, раз речь об оружии Армии США в статье идёт. Вот только корабли и самолёты гораздо более дорогой материально-технической поддержки требуют, чем автомобили с самоходными и буксируемыми пусковыми установками. И разработчики, наоборот, пытались максимально унифицировать ракетные системы ВВС, ВМС и Армии, так что это не дублирование. Только у них не очень получилось. ВМС нужен подводный старт ракеты, который без надобности армейцам. ВВС отказались от блока C-HGB. Слишком разные требования у разных видов войск. Единственное, в чём автор прав, это в том, что ракетное вооружение армии - не замена ракетного вооружения ВВС и ВМС, как и наоборот.

"А тут еще вероятность (и большая) потери "малозаметности", что ЛИКВИДИРУЕТ всякую ценность стратегической авиации США."
При наличии современных ракет большой дальности, малозаметность стратегических бомбардировщиков не так уж критична.

Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
Кроме того, стратегические МБР США - это ВВС, и отставной генерал явно переживает, что новое поколение - по примеру России - может быть мобильными наземными комплексами
Не может быть. Попытка внедрения МБР мобильного грунтового базирования закончилась в США с программой Midgetman. А разработка МБР для Армии США забуксовала на программе AHW. Сейчас они для Армии только БРСД AUR и SFM разрабатывают, которые ни каким боком заменой для Minuteman III стать не смогут. У ВВС своя БРСД AGM-183A будет.
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№4
19.03.2021 23:01
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №3
При наличии современных ракет большой дальности, малозаметность стратегических бомбардировщиков не так уж критична.

:)
Критична-не-критична, но на B-2(1) можно будет поставить крест. Не будет DoD закупать эти самолеты, если "малозаметность не критична". Кстати, B-2(1) не имеют на вооружении КР большой дальности.
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