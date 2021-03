США назвали число целей для удара в России

№2

Тут есть одна особенность. Исторически и традиционно в США существуют довольно острые конфликты между Армией (US Army), ВВС (USAF) и флотом (US Navy). Эти конфликты обычно "облачаются" в шуточную форму, но сам факт их длительного существования говорит, что "в этой шутке есть доля шутки". :) Это похоже на отношения между русской армией ("армеутами") и русской гвардией при Павле.



Вдоль долгих улиц гроб несли

На бархате ряды регалий.

Оркестры медным шагом шли,

Полки армейские шагали.

Чтоб этим оскорбить хоть прах.

В эскорт почётный, против правил,

В тот день заняв их на смотрах,

Полков гвардейских не дал Павел.

Ну что ж! Суворов, будь он жив,

Не счёл бы это за обиду;

Он, полстолетья прослужив,

Привык к походному их виду.

Он с ними не один редут

Взял на веку. И, слава Богу,

За ним в последнюю дорогу

Полки армейские идут.



Фразу "Разрабатываемое армейское оружие военный назвал чрезмерно дорогим и требующим обширной материально-технической поддержки." русские, скорее всего, понимают неправильно.



Здесь "Армейское оружие" - это оружие Армии, а не ВВС.

В ВВС США состояние КРИТИЧЕСКОЕ - в связи с быстрым старением имеющейся техники (средний возраст самолетов и вертолетов USAF - около 30 лет) и отсутствием (как "неожиданно" :) выяснилось) замены. А тут еще вероятность (и большая) потери "малозаметности", что ЛИКВИДИРУЕТ всякую ценность стратегической авиации США.



Кроме того, стратегические МБР США - это ВВС, и отставной генерал явно переживает, что новое поколение - по примеру России - может быть мобильными наземными комплексами, т.е. в составе US Army, а не USAF, как сейчас.



Так что это ведомственная "старая склока", не более того. Отставной генерал USAF не может смириться с мыслью, что великие USAF может обойти какая-то отстойная US Army, которую летуны (и морячки) привыкли с "детства" презирать, и насмехаться над. :)