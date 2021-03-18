США назвали число целей для удара в России

Ракетное вооружение армии США не может заменить соответствующий арсенал Военно-воздушных сил (ВВС) страны, пишет в колонке для американского журнала Aviation Week & Space Technology генерал-лейтенант ВВС страны (в отставке) Дэвид Дептула.

По словам военного, во время операции «Буря в пустыне» было намечено около 40 тысяч прицельных точек для нанесения удара. «В крупном региональном конфликте с Китаем, Россией или одним из их суррогатов это число может превысить 100 тысяч», — заявил генерал-лейтенант.

Дептула уверен, что, в частности, армии и ВВС США необходимо избегать создания дублирующих систем вооружений. Разрабатываемое армейское оружие военный назвал чрезмерно дорогим и требующим обширной материально-технической поддержки.

«Следующие несколько лет потребуют трудных выборов в оборонном бюджете. Конечные доллары должны быть направлены на программы, оптимизирующие боевые возможности и способности всех служб, а не только одной», — заключил генерал-лейтенант.

В марте американский журнал Popular Mechanics написал, что разрабатываемый в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет для армии США получит 20-миллиметровую пушку, способную «убивать» легкобронированные системы, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

Иван Потапов