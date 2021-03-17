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Известия.ru

Эксперт оценил потенциал сторожевого корабля «Ладный» после ремонта

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Георгий Чернилевский

Военный историк Дмитрий Болтенков 16 марта в разговоре с «Известиям» оценили перспективы и потенциал сторожевого корабля «Ладный» проекта 1135 после окончании пятилетнего ремонта.

«Ладный» послужил еще в ВМФ Советского Союза и уже тогда хорошо себя зарекомендовал. Он может эффективно выполнять задачи и в Черном, и в Средиземном морях. Еще на стадии проектирования в корабль был заложен большой потенциал, что позволяет ему нести службу и в 2020-е годы», — сказал Болтенков.

Он добавил, что, несмотря на солидный возраст, боевого потенциала корабля хватит на годы.

Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, на данный момент корабль готов к ходовым испытаниям, которые пройдут весной. После них приступят к выполнению курсовых задач — упражнениям боевой подготовки, в ходе которых экипаж осваивает и восстанавливает навыки управления кораблем.

После прохождения всех испытаний «Ладный» войдет в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Это соединение базируется в Севастополе и включает в себя самые крупные корабли, в том числе гвардейский ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
Военные учения
ЧФ
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