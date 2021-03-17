У границ Беларуси началось формирование трёх частей Войска Польского

Командир 18-й механизированной дивизии Войска Польского генерал дивизии Ярослав Громадзиньский в интервью национальному военному агентству Defence24.pl сообщил, что в начале 2021 г. стартовал второй этап формирования вверенного ему соединения.

В рамках второго этапа началось формирование трёх новых дивизионных частей - 18-го артиллерийского полка в районе полигона Нова Демба, 18-го зенитно-ракетного полка в районе г.Замость и 18-го разведывательного батальона в г.Пшасныш.

Все три воинских части должны достигнуть полной оперативной готовности в течение трёх лет.