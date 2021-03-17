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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша активизирует военное сотрудничество с США

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Учения ВС США и Польши
Учения ВС США и Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Комитет национальной обороны польского Сейма собирался 10 марта для заслушивания должностных лиц министерства обороны с информацией о пребывании войск США на территории страны и о военных инвестициях, осуществляемых для их нужд.

В ходе заслушивания чиновники МО представили обобщенные данные о масштабах американского военного присутствия в Польше, а также о существующей договорной базе с американской стороной и планах  по созданию дополнительной инфраструктуры для ВС США.

В настоящее время в военном ведомстве определяется список приоритетных инфраструктурных задач в рамках реализации американско-польских соглашений. Всего будет реализовано 114 проектов на 11 военных объектах, как строительство новых сооружений, так и модернизация существующих. Что особенно важно для Польши, в ходе возведения объектов инфраструктуры будут использоваться услуги и продукция польских компаний везде, где это возможно.

Также прозвучала информация, что передовой штаб 5-го армейского корпуса США в Познани, созданный в конце прошлого года, должен достичь начальной оперативной готовности осенью 2021 г., а база противоракетной обороны США в Редзиково должна быть полностью готова в 2022 г.

На вопрос депутатов о стоимости инвестиций в инфраструктуру для американцев представители МО ответили, что эта информация засекречена и должна быть передана им с соблюдением необходимых процедур.

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Страны
Польша
США
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