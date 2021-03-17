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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Неблагодарная» Германия недостаточно платит своим американским союзникам

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Американское военное издание Stars&Stripes
Американское военное издание Stars&Stripes.
Источник изображения: belvpo.com

Американское военное издание Stars&Stripes в очередной раз подняло вопрос о том, что "неблагодарная" Германия недостаточно много платит своим американским союзникам за их военное присутствие и обеспечение безопасности немецкого народа.

В 2020 г. общая сумма, выделенная Германией на оплату присутствия войск союзников в стране, составила $118 млн. Основная часть иностранных контингентов - подразделения ВС США, насчитывающие около 32 тыс. военнослужащих.

Американское издание для сравнения приводит данные об аналогичных суммах, выделяемых Южной Кореей - $1,03 млрд на 28,5 тыс. американских военных, а также Японией - $1,9 млрд на несколько десятков тысяч американцев.

Кроме того, Stars&Stripes обращает внимание на диспропорцию между затратами федерального бюджета Германии на финансирование иностранного военного присутствия и доходами немецкой экономики, которые поступают от деятельности американских военных баз в стране.

По подсчетам американцев, только авиабаза Рамштейн ежегодно "вливает" в немецкую экономику около $1,2 млрд, а военные базы в Баварии - около $1 млрд.

Эти проблемы поднимал бывший президент США Дональд Трамп в период нахождения у власти и даже намеревался вывести из Германии значительную часть военных. Но с приходом Джо Байдена решение Трампа было поставлено на паузу, а новый министр обороны Ллойд Остин объявил о начале процесса пересмотра глобального военного присутствия США.

Видимо, американские военные не теряют надежды заставить Германию платить больше за их присутствие и с этой целью пролоббировать нужные им решения в администрации Байдена.

Николай Крылов

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Страны
Германия
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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