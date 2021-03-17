Для истребителя F-15 создадут «умную» систему радиоэлектронной борьбы

ВВС США обнародовали запрос на информацию о технологиях и системах, которые позволят создать «умную» систему радиоэлектронной борьбы для истребителей F-15 Eagle, включая последнюю модификацию F-15EX Advanced Eagle. Как пишет Flightglobal, новая система должна будет автоматически распознавать радиолокационные станции и устройства связи противника и подбирать методы их подавления.

В настоящее время истребители F-15 оснащаются системой радиоэлектронной борьбы EPAWSS, разработанной британской компанией BAE Systems. Эта система использует базу данных источников радиосигналов, благодаря которой, например, может идентифицировать радары зенитных ракетных комплексов. В зависимости от типа идентифицированного источника радиосигнала EPAWSS автоматически использует один из нескольких методов радиоэлектронного подавления.

При этом многие компании в мире занимаются разработкой новых радиолокационных станций, в конструкции которых используются новые материалы и которые работают на других частотах, используют плавающую частоту или способны изменять ее при обнаружении радиопомех. Такие радары либо пока не занесены в базу данных EPAWSS, либо их включить в нее просто невозможно.

Предполагается, что новая система радиоэлектронной борьбы для истребителей F-15 сможет самостоятельно анализировать радиосигналы, определять по ним тип источника и в зависимости от этого подбирать и применять какой-либо метод радиоэлектронного подавления. Подробности о перспективной системе не раскрываются. Известно только, что программные алгоритмы для нее будут создаваться с помощью нейросетей.

В конце 2018 года Агентство оборонных информационных систем США приступило к формированию полной библиотеки образцов радиосигналов, которые передает всевозможное американское военное оборудование. Библиотека, получившая название JSDR, будет доступна всем видам американских войск: ВВС, ВМС, Морской пехоте и Армии США.

Предполагается, что перспективная библиотека радиосигналов позволит решить одновременно две задачи. Во-первых, действующие на одном поле боя подразделения из разных видов войск смогут идентифицировать сигналы друг друга и настраивать свои системы радиообмена таким образом, чтобы не создавать помех. Во-вторых, станет проще проводить радиоэлектронную разведку — имея доступ к библиотеке специалисты смогут распознать в эфире сигналы американских военных систем.

Василий Сычёв